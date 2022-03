Bertagnolli e Ravelli tornano dalle Paralimpiadi: è festa Fiamme Gialle

Festa grande all’aeroporto di Milano-Malpensa per il rientro in Italia dell’atleta gialloverde Giacomo Bertagnolli e della sua guida, il Finanziere Andrea Ravelli, reduci dalla straordinaria trasferta Paralimpica di Pechino 2022 conclusa con l’eccezionale bottino di 4 medaglie (2 ori e 2 argenti) nello sci alpino, categoria ipovedenti. I nostri atleti sono stati calorosamente accolti dai loro familiari insieme ad una rappresentanza del Gruppo Sciatori di Predazzo, guidata dal Comandante del Gruppo Polisportivo “Fiamme Gialle”, il Gen.B. Vincenzo Parrinello e un gruppo di colleghi finanzieri in servizio presso lo scalo lombardo.

I due “eroi” della kermesse cinese, hanno firmato 4 delle 7 medaglie complessivamente ottenute dall’Italia (migliorate le 5 di PyeongChang 2018) e con questi risultati hanno onorato in modo straordinario il contratto firmato lo scorso 22 febbraio, il quale ha sancito l’ingresso di 5 giovani atleti diversamente abili nel Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza: Martina Caironi, Oxana Corso e Ambra Sabatini per l’atletica leggera, Luigi Beggiato per il nuoto e lo stesso Bertagnolli per lo sci alpino.

Abbracci, interviste e foto-ricordo, insieme ad un piccolo brindisi, hanno accompagnato lo sbarco in Italia di Giacomo, che aveva già iniziato gloriosamente la sua avventura olimpica come Alfiere azzurro nella Cerimonia d’apertura, e Andrea, regalandoci momenti di grande gioia e speranza in questi giorni di profonda preoccupazione per quanto sta accadendo a pochi chilometri dai confini dell’Unione Europea.

Il dettaglio di tutti i risultati di Bertagnolli/Ravelli alle Paralimpiadi 2022

1° posto supercombinata – 07/03/2022

1° posto slalom speciale – 13/03/2022

2° posto supergigante – 06/03/2022

2° posto slalom gigante – 10/03/2022

6° posto discesa libera – 05/03/2022

