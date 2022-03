Farmaci e medicinali al fronte, la Farmacia Salvo D’Acquisto si mobilita: primo arrivo in Ucraina

Fiumicino – Un preziosissimo carico di medicinali, antibiotici e materiali di medicazione (siringhe, garze, bende, cerotti di vari tipi e formati) è arrivato a Leopoli, in Ucraina occidentale. E’ il primo invio fatto dalla Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro, che da una settimana circa ha iniziato una raccolta fondi per l’acquisto di medicinali da portare nelle zone di guerra.

Anticipando gli invii umanitari internazionali, utilizzando dei vettori privati ucraini, che hanno effettuato il trasporto a titolo gratuito, i pacchi provenienti da Fiumicino con sopra la scritta “da parte degli amici della Farmacia Salvo D’Acquisto” sono arrivati per portare aiuti a Leopoli. Tra i primissimi aiuti, sono risultati provvidenziali proprio ieri che nell’ospedale sono giunti più di 150 feriti, dopo l’esplosione che ha coinvolto un poligono militare.

Fino ad ora la raccolta ha superato 7.000 euro, soldi tramutati in farmaci, oltre la burocrazia e le difficoltà di competenze. “Gli aiuti arriveranno – spiega il dottor Marco Tortorici, ma ma forse troppo tardi. E più che di cibo, in questo m omento c’è bisogno di medicinali. Ecco perché ci siamo attivati con un obiettivo specifico, e ringrazio tutti coloro che ci hanno dato, ci danno e ci daranno una mano per coronare questo piccolo sogno/obiettivo: aiutare chi è in difficoltà”.

Oltre alla cura del corpo, quella dell’anima: “Chi vuole – conclude Tortorici – può scrivere un messaggio di conforto, di speranza. Ogni pensiero viene messo nelle scatole dei prodotti in partenza. Per creare un ponte di pace e di amicizia”.