Fiumicino, in bici butta l’immondizia per strada: zozzone incastrato dalle fototrappole

Fiumicino – Le fototrappole hanno incastrato un altro “zozzone”. A darne notizia è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

Il Comune prosegue la sua battaglia per la tutela dell’ambiente e lo fa rendendo noto i risultati conseguiti, magari con la speranza di fare anche prevenzione.

“Riprenderemo e lo faremo con regolarità – scrive il Primo cittadino sul suo profilo facebook – a pubblicare le immagini degli ‘zozzoni’ che imbrattano il nostro territorio”.

L’obiettivo della salvaguardia ambientale passa anche attraverso il posizionamento di diverse fototrappole che, come in questo caso, hanno portato a incastrare “chi pensa di poter buttare sacchi della spazzatura ai margini della strada utilizzando la bicicletta. Un comportamento – sottolinea Montino – davvero deprecabile che sarà sanzionato duramente”.

E’ l’annuncio di un impegno che prosegue per “il decoro delle nostre località. Proseguiremo senza sosta, per scovare chi non ha alcuna cura dei luoghi che abita e frequenta e, quindi, dell’ambiente che ci circonda”.

