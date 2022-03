Gaeta – Incidente tra tre auto e un autobus. Nella tarda mattina di oggi sul Lungomare Caboto a Gaeta, in prossimità del Circolo Tennis, si è verificato uno scontro tra tre vetture e un pullman.

Ad accorrere sono stati gli uomini dei Carabinieri e della Polizia locale chiamata a gestire il traffico che ha potuto circolare in un unico senso di marcia alternato.

Foto 2 di 2



Dalle prime notizie non sembra ci siano state conseguenze più serie per le persone coinvolte.

Resta al vaglio dei militari dell’Arma la dinamica dell’incidente per valutare le eventuali responsabilità.

