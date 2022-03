Ladispoli celebra il 150° anniversario della nascita di Trilussa

Ladispoli – “Un secondo imperdibile appuntamento con la poesia romana, uno spettacolo che invitiamo i cittadini di Ladispoli a vedere, essendo unico ed accattivante nel suo genere”.

Con queste parole l’assessore alla cultura, Marco Milani, ha annunciato che mercoledì 16 marzo, alle ore 16.15, nella biblioteca comunale andrà in scena “Da Trilussa a Dell’Arco, Roberti e Maré”. Evento per celebrare musica e poesia di una Roma che non c’è più.

“Sarà un recital conferenza – prosegue Milani – per celebrare il 150° anniversario della nascita di Trilussa, organizzato dall’Accademia Romanesca, un cocktail di musica, poesie e parole che la nostra città è onorata di poter ospitare. Nel rispetto delle norme sanitarie, invitiamo i cittadini a partecipare”.

