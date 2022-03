Ti serve un’opzione di parcheggio custodito a Malpensa per poter lasciare la tua macchina in tutta tranquillità e sicurezza durante il tuo prossimo viaggio all’estero? Se hai intenzione di raggiungere l’aeroporto prima del tuo prossimo viaggio, devi pensare a dove parcheggiare la tua auto. Parcheggiare nel garage dell’aeroporto o nei parcheggi dell’aeroporto è un’opzione costosa e, francamente, raramente fa risparmiare tempo. Il parcheggio privato offre vantaggi legittimi che vale la pena considerare mentre pianifichi i tuoi viaggi. Di seguito, trovi un elenco di nove motivi per cui le posizioni private potrebbero essere la soluzione migliore per il parcheggio a breve o lungo termine la prossima volta che viaggi in aereo. Parcheggiare negli aeroporti può essere una spesa enorme, soprattutto se stai facendo un lungo viaggio. Il costo medio del parcheggio negli aeroporti è di 20 – 40 euro al giorno. Ciò significa che potresti avere a che fare con una fattura del parcheggio di 240 euro o più in un viaggio di due settimane. Il parcheggio custodito è in genere l’opzione meno costosa tra quelle più sicure. Parcheggia vicino all’aeroporto invece che in aeroporto e usa i risparmi sui costi per concederti un massaggio sulla spiaggia o una fantastica gita di un giorno mentre sei via.

Il parcheggio all’aeroporto non è una cosa banale o da sottovalutare perché la storia insegna che spesso è creato problemi alle persone che andavano per la prima volta in quello aeroporto e rischiavano addirittura di perdere tempo e di soprattutto perdere il volo

Con il parcheggio privato, in genere puoi prenotare in anticipo e usufruire di termini di cancellazione flessibili

Guidare nel traffico intenso in un aeroporto trafficato non deve essere uno dei tuoi mal di testa di viaggio. Con il parcheggio privato, puoi evitare completamente il traffico aeroportuale 24 ore su 24. Invece, prendi una navetta veloce e gratuita da e per il tuo parcheggio. Quando parcheggi con un’azienda professionale, puoi scaricare la nostra app per monitorare le navette al tuo arrivo. Nella maggior parte degli aeroporti, il parcheggio in loco è disponibile in base all’ordine di arrivo. Non c’è bisogno di rischiare di limitarsi a un posto lontano e una disponibilità limitata al tuo arrivo. Con il parcheggio privato, in genere puoi prenotare in anticipo e usufruire di termini di cancellazione flessibili. La prenotazione in anticipo può anche darti una tariffa più conveniente. I parcheggi in aeroporto in genere non offrono servizi oltre a una navetta per il tuo terminal. D’altra parte, alcuni parcheggi aeroportuali ben custoditi vicino ad alcuni aeroporti offrono servizi come autolavaggi e assistenza bagagli, a pagamento o addirittura gratuitamente. È fantastico sapere che la tua auto viene lavata o sottoposta a manutenzione mentre sei via e ancora meglio sapere che quando arrivi a casa dopo una lunga giornata di viaggio, c’è già un lavoretto spuntato dalla tua lista di cose da fare.

Quindi non ti resta che andare a informarti presso il servizio cui parliamo oggi è che opera nell’aeroporto importante di Malpensa per sapere tutto quello che ti serve anche relativamente prezzi