A Campo di Mare sopralluogo per il Jova Beach Party 2022

Cerveteri – Sopralluogo ufficiale ieri mattina sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Cerveteri in vista del Jova Beach Party 2022, il tour estivo di Lorenzo Jovanotti che sabato 23 e domenica 24 luglio farà tappa proprio a Cerveteri. Presenti, insieme a un nutrito staff tecnico, Francesca Rubino della Trident Management e Max Bucci della The Base.

“Memori dell’organizzazione di due anni fa, quando un evento di simile portata rappresentò una novità assoluta – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – con i produttori del tour e della tappa nella nostra città, abbiamo verificato tutti gli aspetti logistici e organizzativi del doppio concerto. Si tratterà del primo grande evento dopo due anni segnati dalla pandemia da Covid-19 e dalle restrizioni che ne sono conseguite. Abbiamo il desiderio di far sì che il Jova Beach Party rappresenti davvero uno straordinario ritorno alla normalità, con la musica e l’entusiasmo di un grande artista come Jovanotti che siamo onorati abbia scelto per la seconda volta consecutiva di fare tappa sulla spiaggia degli Etruschi e sul nostro rinnovato lungomare. Due anni fa il Jova Beach Party accese un riflettore sul nostro litorale portando visibilità e benefici a tutto il litorale. Oggi Jovanotti torna su un lungomare completamente restaurato. Sarà un successo ancora più grande”.

“In questa settimana – prosegue Pascucci – si terrà una riunione alla presenza delle Forze dell’Ordine del territorio, che sin da ora ringrazio per la disponibilità offerta, per definire insieme le modalità di svolgimento del concerto. Così come due anni fa, stiamo lavorando a 360gradi per far sì che tutto si svolga nella massima sicurezza e nel massimo ordine pubblico”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ci tengo a fare un sentito ringraziamento anche ad Alessandro Esposito e alla Kick Agency, che proprio come avvenne in occasione del primo concerto, sta seguendo con estrema professionalità e accuratezza ogni singolo dettaglio organizzativo dell’evento”.

