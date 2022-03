Concessioni balneari ad Ostia, il M5S presenta un esposto: “Falconi non dà ascolto al Tar”

Ostia – È passato quasi un mese da quando il Tar ha annullato (leggi qui) la delibera con cui la giunta del Municipio X aveva bloccato i bandi per la messa a gara di 37 concessioni balneari di Ostia scadute nel 2020 (leggi qui).

Ma sul litorale romano la situazione è rimasta pressoché identica: i 24 vincitori delle gare già espletate ad ottobre 2021, infatti, attendono ancora di poter subentrare ai vecchi concessionari.

Adesso, i consiglieri municipali Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, insieme al vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara, hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per segnalare, si legge nel documento, “l’inadempienza del Municipio X”, accusato di non aver dato ancora seguito alla sentenza del Tar: “I romani, ancora una volta, si troveranno a pagare le colpe di un’Amministrazione municipale incapace”, dichiarano.

Ad indire i bandi per l’affidamento delle concessioni balneari scadute era stata proprio l’Amministrazione pentastellata che, d’accordo con l’allora sindaca Raggi, aveva deciso di applicare la direttiva europea Bolkestein e di riaprire il settore alla concorrenza, mettendo a gara un totale di 46 stabilimenti ostiensi. La sentenza del Consiglio di Stato (leggi qui), però, aveva messo in difficoltà i loro successori, che avevano quindi deciso di annullare i bandi per evitare di esporre il Municipio al rischio di ricorsi (leggi qui).

Eppure, non è andata esattamente così: a presentare il ricorso poi accolto dal Tribunale amministrativo regionale è stato proprio uno dei vincitori della gara ed è probabile, sostengono dal M5S, che molti altri lo imiteranno.

