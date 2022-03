Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che tra domenica e lunedì cercherà di guadagnare terreno verso l’Italia non raggiungerà l’obiettivo, trovandosi la strada sbarrata da un anticiclone sempre più robusto tra il Mediterraneo centrale e la Scandinavia. Sarà costretta a segnare il passo e ad arretrare verso la Penisola Iberica e addirittura l’Africa nordoccidentale, lasciando l’Italia sotto la protezione anticiclonica. Le condizioni sulle nostre regioni sono destinate a divenire in prevalenza stabili, con temperature in continuo aumento per l’afflusso di miti correnti afro-mediterranee all’interno dell’anticiclone, che andranno ad interrompere definitivamente la fase fredda di matrice balcanica che ha caratterizzato la prima parte del mese di marzo. Tuttavia i cieli sull’Italia non risulteranno sempre sereni, ma alcuni disturbi sono attesi martedì al Nordovest e in Sardegna, settori ancora marginalmente esposti agli effetti della depressione afro-iberica, a cui si aggiungeranno da metà settimana sbuffi più freschi dai quadranti orientali che distribuiranno ulteriori annuvolamenti su tratti delle regioni centro-settentrionali.

METEO MARTEDI’ 15 MARZO. Nuvolosità irregolare al Nord, più compatta tra Alpi e alta Val Padana con deboli fenomeni sulle zone alpine, nevosi dai 1600m ma in esaurimento in giornata con parziali schiarite. Parzialmente nuvoloso sulle regioni centrali per nubi alte e stratificate che offuscheranno il sole, addensamenti anche in Sardegna, limitatamente ai settori orientali. In prevalenza soleggiato al Sud, salvo addensamenti su Sicilia ionica e bassa Calabria. Temperature in aumento con massime fino a 18/19°C su Lazio e Sicilia. Venti moderati o tesi di Scirocco, forti in Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: Alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio a garazia di tempo stabile e mite nelle ore diurne. Minime frizzanti al mattino a valle, con possibilità per qualche banco di nebbia in quelle maggiormente soggette a tale fenomeno. I cieli tuttavia verranno spesso offuscati dal passaggio di nubi alte, più o meno estese. Venti deboli o localmente moderati meridionali, qualche raffica sui litorali, specie toscani. Mare mosso o localmente molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni una circolazione ciclonica andrà isolandosi sulla Spagna, richiamando umide correnti sciroccali sul medio versante tirrenico, ma contestualmente anche un rialzo della pressione. Ci attendono dunque giornate in prevalenza stabili su Toscana, Umbria e Lazio, ma con cieli a tratti ‘sporcati’ da nuvolosità medio-alta di passaggio. Nubi talora più compatte su Toscana costiera, Arcipelago toscano, Garfagnana, Lunigiana e Versilia dove entro lunedì mattina potrà verificarsi anche qualche modesta precipitazione. Netto rialzo termico in particolare per le massime, che potranno sfiorare anche i 18-120°C specie sul comparto laziale, mentre potremo avere ancora gelate sulle aree vallive appenniniche. Da segnalare Scirocco in rinforzo sulle coste per alcuni giorni, con mare spesso mosso o molto mosso al largo. Non si intravedono comunque neanche nel medio termine precipitazioni importanti che potrebbero risolvere il deficit idrico, che dunque persisterà anche nel mese di marzo.

(Fonte: 3B Meteo)