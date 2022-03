Mondiali di atletica, Jacobs a Belgrado punta l’oro nei 60 metri

Belgrado – E’ volato a Belgrado Marcell Jacobs per realizzare un altro sogno. Si tinge dei colori iridati quello del 2022. O almeno della primavera del 2022, aspettando il Mondiale all’aperto di luglio. Intanto il campione olimpico dei 100 metri lancia il cuore verso il traguardo dei Mondiali Indoor di Belgrado, scaldando i muscoli per sfide affascinanti.

Ad attenderlo ai blocchi ci saranno i velocisti statunitensi Christian Coleman (6”45) e Marvin Bracy (6”48). Oltre ad essere detentore del record europeo nei 100 metri con il 9.80 di Tokyo, Marcell ha in bacheca il 6.47 con cui ha messo al collo l’oro continentale indoor dello scorso anno. E’ là con i tempi dei grandi con cui imbraccerà una delle sfide dell’atletica più importanti dell’anno.

La competizione prenderà il via venerdì 18 marzo e scivolerà fino a domenica, per mantenere promessi affascinanti di podi con i 23 azzurri protagonisti (leggi qui). Stanno volando a spicchi verso Belgrado, in base ad allenamenti e programmi agonistici.

Alla Stark Arena si svolgerà allo il primo grande appuntamento stagionale della Nazionale di atletica. Di seguito tutti gli orari di gara degli atleti italiani convocati per Belgrado.

VENERDÌ 18 MARZO

Sessione mattutina



ORARIO GARA TURNO AZZURRI 9.35 60hs F Pentathlon GEREVINI 9.55 60 M Eptathlon DESTER 10.15 60 F Batterie BERTON, DOSSO 10.40 Lungo M Eptathlon DESTER 11.00 400 M Batterie 11.10 Alto F Pentathlon GEREVINI 11.45 400 F Batterie 12.05 Peso M Eptathlon DESTER 12.10 Triplo M FINALE IHEMEJE 12.30 1500 F Batterie 13.00 800 M Batterie 13.20 Peso F Pentathlon GEREVINI 13.30 3000 M Batterie BOUIH, MESLEK

Sessione pomeridiana

ORARIO GARA TURNO AZZURRI 17.45 Lungo F Pentathlon GEREVINI 18.10 60 F Semifinali ev. Berton, Dosso 18.35 400 F Semifinali 18.55 Peso F FINALE 19.00 Alto M Eptathlon DESTER 19.05 Lungo M FINALE RANDAZZO 19.10 400 M Semifinali 20.00 800 F Pentathlon GEREVINI 20.30 3000 F FINALE 20.55 60 F FINALE ev. Berton, Dosso

SABATO 19 MARZO

Sessione mattutina

ORARIO GARA TURNO AZZURRI 9.30 60hs M Eptathlon DESTER 9.50 60hs F Batterie DI LAZZARO 10.30 Asta M Eptathlon DESTER 10.45 60 M Batterie GALBIERI, JACOBS 11.00 Alto F FINALE VALLORTIGARA 11.40 800 F Batterie BELLÒ 12.15 1500 M Batterie AMSELLEK, ARESE

Sessione pomeridiana

ORARIO GARA TURNO AZZURRI 18.05 Asta F FINALE BRUNI, MOLINAROLO 18.15 60hs F Semifinali ev. Di Lazzaro 18.40 60 M Semifinali ev. Galbieri, Jacobs 19.10 800 M FINALE 19.30 1000 M Eptathlon DESTER 19.40 Peso M FINALE PONZIO, WEIR 19.50 400 F FINALE 20.10 400 M FINALE 20.35 1500 F FINALE 21.05 60hs F FINALE ev. Di Lazzaro 21.20 60 M FINALE ev. Galbieri, Jacobs



DOMENICA 20 MARZO

Sessione mattutina

ORARIO GARA TURNO AZZURRI 10.05 60hs M Batterie DAL MOLIN, FOFANA 10.45 Alto M FINALE TAMBERI 11.00 Triplo F FINALE DERKACH 11.10 4×400 F Batterie 11.35 4×400 M Batterie 12.05 3000 M FINALE ev. Bouih, Meslek

Sessione pomeridiana

ORARIO GARA TURNO AZZURRI 17.05 60hs M Semifinali ev. Dal Molin, Fofana 17.17 Asta M FINALE 17.30 Lungo F FINALE IAPICHINO 18.05 800 F FINALE ev. Bellò 18.35 1500 M FINALE ev. Amsellek, Arese 19.30 60hs M FINALE ev. Dal Molin, Fofana 19.40 4×400 F FINALE 19.55 4×400 M FINALE

