Ostia, sequestrato lo stabilimento “Salus”

Ostia – E’ stato sequestrato lo stabilimento “Salus” di Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli.

Ad apporre i sigilli, nella mattina di martedì 15 marzo, gli agenti del X Gruppo Mare, che nel 2021 hanno avviato un’indagine per abusi edilizi. Il sequestro preventivo della struttura, di carattere penale, è stato disposto dalla Procura di Roma.

Inaccessibili, dunque, i due ristoranti, il bar, il chiosco e la gelateria del “Salus”: solo le cabine sono scampate al provvedimento.

Solo pochi giorni fa i concessionari dello stabilimento avevano chiuso per “lavori in corso”.

ilfaroonline.it ha provato, senza successo, a mettersi in contatto con i gestori del “Salus”, che intanto su Facebook hanno scritto: “Si avvisa la gentile clientela che il Salus rimarrà chiuso per un breve periodo di tempo”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

