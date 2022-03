Pomezia, abbandono di rifiuti: in un anno 176mila euro di mute

Pomezia – Non si ferma l’attività di controllo e monitoraggio del territorio a contrasto dell’abbandono dei rifiuti sul territorio del Comune di Pomezia.

Nel 2021, grazie al sistema di videosorveglianza e ai controlli quotidiani dell’ufficio Ambiente e della Polizia Locale, sono stati accertati 352 abbandoni ed errati conferimenti dei rifiuti, per un totale di 176mila euro di sanzioni.

“Grazie al lavoro costante della Polizia Locale e dell’Ufficio Ambiente – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – continuiamo a vigilare sugli abbandoni e a sanzionare chi sporca il nostro territorio. Voglio ricordare ai cittadini che è importante conferire correttamente i rifiuti e utilizzare le isole ecologiche di Pomezia e Torvaianica: l’impegno di tutti equivale a una Città più pulita e a un risparmio sui costi del ciclo dei rifiuti”.

