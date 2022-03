Severini “chiama” il Sindaco: “Che fine ha fatto il Covid a Fiumicino?”

Fiumicino – L’ultima informazione data dal Sindaco sullo stato dei malati da Coronavirus a Fiumicino risale al 7 marzo scorso. Delle due l’una: o siamo tutti guariti (ma non lo sappiamo) o si è inceppata la macchina relativa al Coronavirus”. A parlare è Roberto Severini, capogruppo lista civica Crescere Insieme a Fiumicino.

“Non abbiamo più numeri sui nuovi contagi – che pure in Italia sembrano tornare in crescita – né sui guariti, né sulle zone più coinvolte dal problema. E quel che è peggio, è che mi arrivano segnalazioni sulle difficoltà di comunicazione rispetto allo smaltimento dei rifiuti speciali da Covid. La regolarità della raccolta straordinaria sembra essersi rallentata, creando non pochi dubbi e disagi a chi è in quarantena. Risulterebbe infatti difficile anche comunicare con il Comune e con la Asl, per ottenere assistenza.

Al primo Consiglio comunale utile – conclude Severini -, quando si ricorderanno di convocarlo, presenterò una question time su questo specifico problema. E speriamo di non trovare sgradite sorprese!”.

