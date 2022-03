Solidarietà, nel X Municipio la Lega raccoglie oltre 100 scatoloni di aiuti per il popolo ucraino

Ostia – “Grande partecipazione di solidarietà di Ostia e di tutti i cittadini del X Municipio per l’iniziativa lanciata dalla Lega del X Municipio per raccogliere viveri e beni di prima necessità per la popolazione ucraina colpita dalla guerra”. Così in una nota Monica Picca, Davide Bordoni e Davide Peli.

“Oggi sono stato inviati in Ucraina oltre 100 scatoloni di materiale raccolto. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla Lega che è sempre in prima fila su tutto ciò che riguarda la solidarietà a sostegno dei più fragili, come conferma l’esistenza all’interno del coordinamento di una sezione che si occupa di emergenze sia del nostro territorio che a livello nazionale che internazionale. Un grazie a tutto il Coordinamento del X Municipio in particolare a Marco Mambor responsabile organizzativo, Simona Poggiarelli , Mauro Conti , Claudia Dominici”, conclude la nota.

