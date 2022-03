“Vi prego aiutateci a ritrovarla”, 18enne scompare nel nulla: il tam tam sui social

Sono ore di ansia per la famiglia di Manuela Fabiani, la 18enne scomparsa dalla sua abitazione di Pontinia tra le 23 di ieri e le 6 di stamattina.

Proprio nelle prime ore di oggi la constatazione da parte dei genitori che la 18enne non era nella sua stanza. Sin da subito sono scattate le ricerche e la denuncia ai Carabinieri.

Due le comunità che si stanno adoperando con ogni mezzo per cercare la giovane, Pontinia dove la giovane vive e Terracina a cui la famiglia Fabiani è legata.

Un cordone di amici e conoscenti sta facendo girare sui social messaggi e l’immagine della 18enne nella speranza che qualcuno l’abbia vista, che venga rintracciata a breve, ma soprattutto che Manuela stia bene e torni presto a casa. Un appello per “chiunque l’avesse vista” affinchè contatti subito le forze dell’ordine o i parenti.

Alle richieste di aiuto formulate dagli affetti più vicini alla ragazza se ne sono sommate tante altre, di residenti a Pontinia, Terracina, delle vicine cittadine e non solo. In molti stanno vivendo con il fiato sospeso in attesa che la vicenda si concluda nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, con Manuela al sicuro, a casa avvolta dal calore della sua famiglia.

(Il Faro online)