Amazon sbarca ad Ardea: creerà più di 200 posti di lavoro

Ardea – Amazon ha annunciato l’apertura di un nuovo centro di distribuzione ad Ardea, operativo a partire dalla prossima primavera.

Qui Amazon creerà oltre 200 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio delle attività. Il Lazio è la prima regione per numero di dipendenti Amazon a tempo indeterminato: attualmente sono circa 3.000.

Nel Lazio, infatti, Amazon è presente con due centri di distribuzione a Colleferro, in provincia di Roma (620 dipendenti) e a Passo Corese, in provincia di Rieti (circa 2.000 dipendenti, superando le cifre inizialmente stimate di 1.200), un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Roma e quattro depositi di smistamento situati a Pomezia (95 dipendenti), Roma Settecamini (oltre 100 dipendenti), Roma Magliana (più di 110 dipendenti) e Cisterna di Latina (oltre 20 operatori).

Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti, che ha analizzato i bilanci delle grandi aziende private in Italia, Amazon è quella che in termini assoluti ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni (tra il 2011 e il 2020). In media, dall’avvio delle attività in Italia nel 2010, ogni settimana Amazon ha creato più di 24 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Amazon ha investito molto per sostenere la propria crescita in Italia e per supportare la digitalizzazione delle PMI italiane: oltre 8,7 miliardi di euro dal 2010 al 2020. Inoltre, se si prendono in considerazione gli investimenti complessivi in Italia e il contributo al PIL, Amazon ha supportato l’economia italiana per un totale di oltre 17 miliardi di euro dal 2010.

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni ha commentato: “La creazione dei posti di lavoro da parte di Amazon è un’ottima notizia per tutto il sistema Paese e dimostra che l’Italia offre importanti opportunità di investimento per le realtà internazionali. In un momento così delicato, è importante continuare a consolidare i livelli occupazionali, confermando e addirittura aumentando l’impegno anche nei momenti peggiori della crisi.”

