Concluse le procedure per la gestione dei Parchi e delle strutture ricettive di Santa Marinella

Santa Marinella – “Finalmente concluse le procedure per l’affidamento della gestione dei Parchi e delle relative strutture ricettive di Santa Marinella. Le aree verdi in oggetto includono il Parco Kennedy, il cui soggetto affidatario ha presentato un progetto con alcune migliorie; il Green Park, che sarà dedicato interamente allo sport e l’Orto Botanico. Quest’ultimi due progetti dovranno essere realizzati dai soggetti aggiudicanti secondo le indicazioni date dall’Amministrazione comunale”.

A parlare è il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che prosegue: “I Parchi saranno accessibili a tutti e i soggetti affidatari locali avranno l’incarico di occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria, della pulizia e della gestione di migliorie che potranno includere attività ludiche per bambini e culturali, proposte dalle Associazioni.

È giunto il momento di voltare pagina. L’Amministrazione vuole offrire ai cittadini aree verdi, punti di ritrovo, parchi più fruibili, curati di ogni comfort dove poter trascorrere ore liete in sicurezza, in luoghi accoglienti e con servizi adeguati.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale e degli uffici preposti verificare il rispetto dei termini convenzionali, pena la rescissione del contratto”.

