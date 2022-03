Dopo il sincro anche il nuoto: la Fin ospita a Lignano gli atleti ucraini

Roma – E’ a Ostia la Nazionale ucraina di nuoto sincronizzato (leggi qui). La Federnuoto ha accolto le atlete e lo staff tecnico lo scorso 8 marzo, che sono fuggite dal loro Paese dopo un viaggio difficile e impervio. E’ stato un gesto di solidarietà, che si moltiplicando in queste ore in tutto il mondo dello sport.

E’ profonda la gratitudine allora delle speciali ospiti al Centro Federale Fin Frecciarossa, Polo Natatorio di Ostia. Viene espressa attraverso un’accorata lettera dell’allenatrice, ripresa dalla pagina ufficiale Facebook della Federnuoto: “(…) voglio esprimere la mia grande gratitudine a tutti coloro che non sono rimasti indifferenti. Il tuo aiuto era necessario come l’aria – sottolinea la coach ucraina, rivolgendosi al presidente della Federnuoto Paolo Barelli – non importa quanto siamo forti, la vostra partecipazione e sostegno aumentano la nostra forza e avvicina la nostra vittoria. È come una boccata d’aria fresca quando sembra che la vita, la Speranza e il sogno siano crollati in un giorno e non sai come affrontarlo, e ti impedisce di respirare. (..) Grazie a tutti! Ti vogliamo bene, e ti rispettiamo moltissimo! Allenatore della nazionale ucraina di nuoto artistico, Svitlana Saidova!”. Ma la Fin non finisce di aiutare. Tanto che il grido di aiuto degli atleti ucraini del mondo acquatico ha trovato ancora una volta una mano forte ad attenderlo. Una selezione di campioni di alto livello (12 atleti e 4 allenatori) si sta allenando in questi giorni a Lignano Sabbiadoro, in occasione un collegiale di allenamento che si svolgerà fino al 31 marzo: “Dopo il sincro, anche il nuoto ha scelto il nostro Paese per riprendere l’attività sportiva lontano dalla guerra – racconta il presidente Paolo Barelli – Quando abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto da parte della federazione di nuoto ci siamo immediatamente attivati per individuare le soluzioni più adeguate alle loro necessità. La nostra speranza è che questi gesti di solidarietà siano un esempio per chiunque abbia la possibilità di intervenire in soccorso del popolo ucraino drammaticamente colpito dalla guerra”.

La selezione di nuoto ucraina è composta da Vladyslav Bukhov, Denys Kesil, Vadym Naumenko, Oleksii Hrabarov, Artem Bondar, Valentyn Nesterkin, Illia Linnyk, Oleksandra Zevina, Daryna Zevina, Maksym Ovchinnikov, Serhii Shevtsov, Maksym Tkachuk e dai tecnici Andrii Khloptsov, Iurii Zevin, Oleksandra Kurbanova e Kostiantyn Kartashov.



(foto@DeepBlueMedia)

Nella foto DBM, Daryna Zevina sul podio dei campionati europei di Copenhagen con Katinka Hosszu e Margherita Panziera.

