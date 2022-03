Elezioni ad Ardea, Pd e M5S puntano su Lucio Zito

Ardea – Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico di Ardea hanno deciso di affidare a Lucio Zito un mandato esplorativo per formare una possibile coalizione di forze politiche e civiche.

I due partiti l’hanno annunciato con una nota, in cui spiegano che “la coalizione dovrà essere in grado di mettere in campo una compagine che abbia una visione della città maggiormente inclusiva e funzionale rispetto alle grandi sfide che attendono il territorio rutulo nei prossimi anni”.

Quanto al terreno programmatico, “abbiamo riscontrato – dicono – ampia convergenza sui temi dello sviluppo economico, delle politiche sociali, del lavoro, della sicurezza e del turismo, nonché identità di vedute con riguardo alle attese relative ai flussi finanziari scaturenti dal piano nazionale di resilienza (Pnrr)”.

