Il Campidoglio cede la Roma-Lido alla Regione e incassa 42 milioni di euro

Ostia – L’Assemblea capitolina ha approvato, con 24 voti a favore e 13 contrari, la cessione delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo da Roma Capitale alla Regione Lazio.

Atac passerà le tratte in gestione alle società regionali Astral e Cotral, che si occuperanno rispettivamente di gestione dell’infrastruttura e trasporto passeggeri. La delibera prevede un introito per il Campidoglio di 42 milioni di euro.

L’assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè ha spiegato in Aula che “nel 2016 la Regione Lazio ha disposto l’affidamento in house ad Atac, poi nel 2018 ha deciso di mettere a gara il servizio ma successivamente ha verificato di poter affidare alle proprie società infrastrutture e servizio di trasporto e ha deliberato nel 2019 di emanare l’avviso di pre-informazione per l’affidamento delle ex ferrovie concesse”.

In ogni caso, ha ricordato l’assessore, “Atac non avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla gara che la Regione avesse deciso di porre in essere per le condizioni finanziarie e le condizioni di affidabilità e solidità economico-finanziaria richieste per poter partecipare a questo tipo di gara”. Contrarie al cessione le opposizioni, con M5S, lista Calenda ed FdI, che hanno contestato la scelta. (fonte: Agi)