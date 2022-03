Indian Wells, Jannik Sinner si ritira prima degli ottavi di finale

Jannik Sinner lascia gli Indian Wells. Lo ha diffuso poco fa Eurosport. Sembra che il tennista azzurro abbia una brutta influenza o malessere (come indica la Federtennis) e non potrà scendere in campo per proseguire il torneo. Si era qualificato agli ottavi e tra poche ore dovevo incontrare il forte australiano Nick Kyrgios.

Il forfait lo allontana per sempre dai quarti di finale. Berrettini resta l’unico azzurro in competizione.

