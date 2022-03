Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una profonda depressione di origine atlantica trova la strada sbarrata nella sua naturale evoluzione verso est da un anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo centrale, costretta a segnare il passo ormai tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Ne consegue la risalita di correnti molto miti dall’entroterra nord africano, cariche tra l’altro di sabbia sahariana, verso il centro dell’alta pressione che al momento culminano all’altezza del Mediterraneo occidentale, ma che entro le prossime 24/48 ore riusciranno ad agire più ad est, risalendo anche l’Italia, dove il clima si farà sempre più primaverile. Sullo Stivale prevale l’azione stabilizzante dell’anticiclone, anche se trovandosi relativamente vicina alla depressione afro-iberica risente del passaggio di stratificazioni medio-alte che scorrono sui cieli delle regioni settentrionali e di quelle tirreniche, anche con qualche debole precipitazione sulle zone alpine.

METEO MERCOLEDI’ 16 MARZO. Soleggiato sull’arco alpino, nubi irregolari su Liguria, Val Padana, Toscana, Umbria, alto Lazio ed est Sardegna con possibilità di deboli pioviggini su Levante Ligure e alta Toscana interna; tendenza a maggiori aperture in giornata, ma in serata scorrimento di stratificazioni alte sul versante tirrenico centrale, anche spesse. Persistono condizioni più soleggiate al Sud, ma con transito di stratificazioni alte entro sera tra Sicilia e Calabria, in ispessimento nella notte successiva per l’avvicinamento si un corpo nuvoloso anche compatto dal Nord Africa. Temperature in ulteriore lieve aumento con punte di 18°C su bassa Val Padana, interne laziali, Tavoliere, Materano, Cosentino ed est Sicilia, anche superiori sulla Sardegna nordoccidentale; venti ancora tesi di Scirocco sui bacini occidentali, Libeccio sullo Ionio.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: alta pressione subtropicale ma anche umide correnti sciroccali. Giornata complessivamente stabile su Toscana, Umbria e Lazio ma con cielo spesso nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sulla Toscana, dove non si escludono brevissime pioviggini sui settori appenninici; aperture soltanto dal pomeriggio. Tra sole e nubi sparse su Umbria e medio-alto Lazio, e precipitazioni assenti. Da segnalare anche qualche banco di nebbia/nubi basse tra notte e mattino su vallate tosco-umbre, viterbese, reatino e frusinate. Temperature sostanzialmente invariate o in ulteriore aumento specie in quota; massime sino a 18-19°C, con punte locali di 20-21°C tra Ternano e Romano. Venti ancora fino a moderati di Scirocco sulle coste con ulteriori rinforzo al largo, più deboli e variabili sull’entroterra. Mare mosso specie al largo.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni una circolazione ciclonica andrà isolandosi tra Spagna e Nord Africa, richiamando umide correnti sciroccali sul medio versante tirrenico, ma contestualmente anche un rialzo della pressione. Ci attendono dunque giornate complessivamente stabili su Toscana, Umbria e Lazio, ma con cieli spesso irregolarmente nuvolosi per nubi medio-alte di passaggio. Nuvolosità a tratti più compatta sulla Toscana, specie interna e appenninica, dove non si escludono brevi pioviggini nella giornata di mercoledì. Netto rialzo termico in particolare per le massime, che potranno sfiorare anche i 18-20°C specie sul comparto Umbro-Laziale, mentre potremo avere ancora deboli gelate sulle aree vallive appenniniche. Nel corso di venerdì la depressione approccerà il Centro-Sud della Penisola, portando entro sera deboli precipitazioni sul medio-basso Lazio (da confermare). Venti moderati-tesi di Scirocco lungo le coste, fino a mercoledì; seguirà nella seconda parte della settimana un rotazione delle correnti da Nordest con rinforzi su Toscana ed Umbria.

(Fonte: 3B Meteo)