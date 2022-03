Nuovo centro di raccolta rifiuti a Isola Sacra, il Pd: “Area schermata, non si vedrà nulla”

Fiumicino – “Soffiare sulle naturali preoccupazioni dei cittadini non raccontando la verità, come sta facendo l’opposizione sul centro di stoccaggio materiali in via Monte Solarolo, non è il miglior viatico per chi si candida a governare una città importante come Fiumicino. Per questo credo vadano fatte alcune precisazioni“.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Emilio Patriarca, presidente del Partito Democratico Fiumicino, che spiega: “In via Monte Solarolo non sorgerà nessuna discarica, nessuna isola ecologica ma un semplice centro di stoccaggio di materiali inerti in attesa di essere trasferiti. Non ci sarà alcun inquinamento ambientale, acustico e visivo. Niente vetro, niente umido, niente secco residuo. Solo ed esclusivamente materiali inerti. Non ci saranno ripercussioni sul traffico perché, pur servendo una popolazione in crescita come quella di Isola Sacra, la produzione non sarà così elevata e sarà assolutamente gestibile“.

“L’area sorgerà al centro del parco e sarà schermata. Non si vedrà nulla. Anche sulla scelta del luogo va fatta chiarezza. Per legge serviva terreno pubblico non edificabile, non agricolo e da piano regolatore adibito a ‘servizi’. E quella era l’unico disponibile. L’unico. Isola Sacra, con i suoi 35mila abitanti, ha il diritto/dovere (per legge) di avere i servizi che merita. Avere un centro di questo tipo non creerà più alibi a chi abbandona in strada ciò che non usa più: divani, letti, sedie, frigoriferi. Lì troverà un luogo dove poter lasciare ciò di cui intende disfarsi”, prosegue l’esponente dem. Che conclude: “Ultimo appunto. Fiumicino grazie al suo 80 per cento di raccolta differenziata oggi riceve moltissimi finanziamenti regionali dalla Pisana proprio per il suo sistema virtuoso”.

