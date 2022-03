Ostia, “nessun rapporto col clan Spada”: Gamma Auto chiede 8 milioni di risarcimento

Ostia – L’autosalone Gamma Auto di Ostia chiederà 8,1 milioni di euro di risarcimento allo Stato italiano.

L’ha annunciato Piergiorgio Capra, titolare dell’attività che, nel corso della famosa “Operazione Apogeo” sul litorale romano, venne erroneamente accostata alla vicende del clan Spada e rimase sotto sequestro per tre anni.

La richiesta è stata formalizzata nel corso di una conferenza stampa organizzata da Gamma Auto e a cui hanno partecipato anche la giornalista Federica Angeli e il dottor Antonio Del Greco, ex dirigente della Polizia di Stato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.