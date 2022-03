Sofia Goggia è leggenda: vince la Coppa del Mondo di discesa libera

Prima di scendere in pista nella discesa libera di Courchevel/Meribel, Sofia Goggia si porta a casa la Coppa del Mondo di specialità in stagione.

E’ la terza in carriera, nel secondo anno consecutivo che l’azzurra, vicecampionessa olimpica a Pechino e già oro a PyeongChang 2018, mette in bacheca il Trofeo di Ghiaccio. Come quello conquistato lo scorso anno, quest’ultimo arriva dopo un grave infortunio al ginocchio, da cui Sofia si sta riprendendo lentamente, senza impedirle di gareggiare.

La Coppa del Mondo arriva grazie alla poco luminosa gara di Corinne Suter (campionessa olimpica a Pechino), troppo lenta sul tracciato. Il podio alle Olimpiadi Invernali, a venti giorni, dalla quasi frattura ai legamenti e alla caviglia, ha proiettato l’atleta delle Fiamme Gialle nella storia.

(foto@fisi.org)

