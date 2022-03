Tampon Tax, la Regione Lazio rimborserà l’Iva sugli assorbenti femminili

Roma – “La Regione Lazio rimborserà l’Iva sull’acquisto degli assorbenti e altri prodotti igienici femminili”.

Ad annunciarlo è la consigliera regionale Michela Califano, che spiega: “Oggi in Consiglio Regionale abbiamo approvato un provvedimento di cui vado veramente orgogliosa. Una battaglia di civiltà e giustizia sociale che coinvolgerà tutte le donne con un’età compresa tra i 14 e i 50 anni con un Isee inferiore o uguale a 20mila euro“.

“Si tratta di un primo fondamentale passo – dice -. Un provvedimento che proveremo comunque nei prossimi mesi a estendere anche tutte le fasce di reddito per garantire la parità dei diritti per tutte le donne. Un ringraziamento speciale alla collega Sara Battisti, prima firmataria del provvedimento. E a tutte le forze politiche in consiglio regionale che hanno approvato all’unanimità la legge. Ancora una volta – conclude Califano – il Lazio si dimostra Regione modello in Italia“.

(Il Faro online)