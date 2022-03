Trofeo Città di Ladispoli, il 20 marzo di corsa per 10 km su strada

Ladispoli – Si svolgerà la prima edizione del Trofeo Città di Ladispoli, il prossimo 20 marzo. Le iscrizioni della gara su strada, che vede coinvolti 10 km di percorso, si chiudono domani 17 marzo e fervono i preparativi per l’evento imminente di domenica prossima.

E’ organizzato da Il Gruppo Millepiedi Asd di Ladispoli, con il patrocinio di Fidal Nazionale e di Fidal Lazio, insieme all’Assessorato allo Sport del Comune di Ladispoli e Consorzio di Marina di San Nicola. La gara è di livello bronze ed è inserita nel calendario della Federazione Italiana Atletica Leggera.

Come fanno sapere gli organizzatori sul sito millepiedi.it la competizione prenderà il via alle ore 9.00 presso Via Corrado Melone, dinanzi al Parco di Palo, dove si concluderà dopo 10 km percorsi. I partecipanti saranno sottoposti ai protocolli anti Covid e vedranno in gara tutte le categorie. Dagli allievi, fino al livello master.

Premi in denaro e trofei per le società e per gli atleti singoli.

