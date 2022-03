Guerra in Ucraina, Biden: “Putin è un criminale di guerra”. L’ira del Cremlino: “Parole inaccettabili”

Washington – Putin è un “criminale di guerra”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in un breve scambio di battute alla Casa Bianca con i giornalisti, riportato dai media Usa. “Putin sta infliggendo una devastazione sconvolgente” aggiunge condannando il bombardamento di “palazzi, ospedali, reparti di maternità”. “E’ incredibile, ieri abbiamo visto notizie dei russi che tenevano in ostaggio 400 persone in un ospedale a Mariupol, queste sono atrocità”, ha aggiunto il presidente americano.

“Voglio essere onesto, questa potrà essere una battaglia lunga e difficile” ha detto Biden. “Il popolo americano sarà saldo a sostegno di quello ucraino di fronte all’attacco immorale di Putin alle popolazioni civili”. “Noi siamo uniti nell’orrore per l’attacco perverso di Putin e continueremo ad aiutarli nella lotta per la libertà, la democrazia e la sopravvivenza – ha aggiunto – diamo agli ucraini le armi per combattere e difendersi nei giorni difficili che li attendono”.

“Gli Stati Uniti rispondono alle richieste del presidente Zelensky di avere più strumenti per difendere l’Ucraina” ha detto Biden annunciando di aver firmato un provvedimento con cui stanzia 800 milioni di dollari per aiuti militari che insieme ai 200 milioni stanziati lo scorso sabato “fanno un miliardo di dollari in una settimana” che è “un’assistenza militare senza precedenti all’Ucraina”.

Il discorso di Volodymyr Zelensky al Congresso Usa è stato un “messaggio convincente ed appassionato”. “Ha parlato per un popolo che sta mostrando uno straordinario coraggio e forza di fronte ad un’aggressione brutale, un coraggio e una forza che stanno ispirando non solo gli ucraini, ma tutto il mondo”. Biden ha spiegato che i fondi stanziati corrispondono ad “un trasferimento diretto di equipaggiamento dal nostro dipartimento di Difesa all’esercito ucraino per aiutarlo a combattere contro l’invasione”. Il presidente ha poi precisato che il nuovo pacchetto “comprende 800 sistemi anti-aerea per fare in modo che gli ucraini possano continuare a fermare aerei ed elicotteri russi che li attaccano”. “Su richiesta del presidente Zelensky abbiamo identificato e aiutato gli ucraini a ottenere altri sistemi di difesa anti-aerea a lungo raggio e le loro munizioni” ha spiegato, aggiungendo che nel pacchetto ci sono 9mila sistemi anti mezzi corazzati, i missili Javelin, che “le forze ucraine stanno utilizzando con grande efficacia per distruggere i tank e i mezzi corazzati”. Inoltre vi sono 7mila armi più piccole, lanciatori di granate e altro equipaggiamento per “le donne e gli uomini coraggiosi che stanno difendendo le città e i civili”.

“Questo è il nostro obiettivo, indebolire la posizione di Putin e rafforzare quella degli ucraini sul campo di battaglia e al tavolo delle trattative”. “Noi sosterremo l’economia ucraina con diretta assistenza finanziaria e, insieme agli alleati, manterremo la pressione su quella di Mosca, isolando Putin sulla scena mondiale” conclude assicurando l’aiuto anche sul fronte dell’intervento umanitario e delle sanzioni contro la Russia.

“Le parole del presidente parlano da sole”. Così la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, è intervenuta sull’affermazione del presidente Biden, che poco prima aveva dato a Putin del “criminale di guerra”. Psaki ha precisato che l’inchiesta del dipartimento di Stato sui presunti crimini di guerra compiuti dalle forze di invasione russe in Ucraina è ancora in corso. Il presidente, ha detto Paski secondo quanto riporta la Cnn, stava “parlando col cuore”.

L’appellativo di “criminale di guerra” rivolto dal presidente Usa al presidente russo è “inaccettabile” e frutto di una “imperdonabile retorica”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass, replica ai commenti fatti da Biden, che per la prima volta ha usato la definizione di “criminale di guerra” nei confronti del leader russo. (fonte Adnkronos)