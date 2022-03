Guerra in Ucraina, videochiamata Papa Francesco-Kirill

Città del Vaticano – Dopo le frasi per giustificare la guerra in Ucraina, e il “rimprovero” del Vaticano, Papa Francesco e il Patriarca di Mosca si sono incontrati in videochiamata. Tema al centro del colloquio, ovviamente, il conflitto nell’Europa dell’est che sta tenendo il mondo col fiato sospeso.

“Le parti hanno sottolineato l’eccezionale importanza del processo negoziale in corso, esprimendo la loro speranza per il raggiungimento al più presto di una pace giusta”, si legge in una nota diffusa dal Patriarcato di Mosca.

Il patriarca Kirill “ha salutato cordialmente il Primate della Chiesa Cattolica Romana, esprimendo soddisfazione per la possibilità di organizzare un colloquio”. Inoltre, “ha avuto luogo una discussione dettagliata della situazione sul suolo ucraino”.

“Particolare attenzione – spiegano da Mosca – è stata rivolta agli aspetti umanitari dell’attuale crisi e alle azioni della Chiesa ortodossa russa e della Chiesa cattolica romana per superarne le conseguenze”. Entrambi i leader religiosi “hanno discusso anche di alcune questioni attuali della cooperazione bilaterale”.

Da parte della Chiesa ortodossa russa, hanno assistito al colloquio il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, e un dipendente del segretariato del Decr per le relazioni intercristiane, I.A. Nikolaev. Il cardinal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, e il sacerdote Jaromir Zadrapa, membro del medesimo Consiglio, formavano la delegazione vaticana.

Quella di oggi è solo l’ultima di una lunga serie di azioni diplomatiche intraprese dalla Santa Sede, sulla spinta anche del Pontefice, per raggiungere un cessate il fuoco.

Foto © Vatican Media

