Una donna arbitro dell’Ucraina in Serie A, Gravina: “Siamo in prima linea per aiutare”

Lo sport in aiuto della popolazione ucraina e non solo attraverso i canali della solidarietà. Ma anche come impiego diretto. La Federcalcio accoglierà una delle donne arbitro più brave in Europa.

Kateryna Monzul, arbitro ucraino, dirigerà Inter Sampdoria, nella straordinarietà storica del momento è la prima volta nel mondo del calcio. Ha già arbitrato diverse partite di Europa League e altri match importanti, sia nel campo maschile che femminile: “Il calcio europeo è in prima fila per aiutare la popolazione dell’Ucraina”. Ha commentato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Quest’ultimo prosegue: “Ci schieriamo dunque compatto contro la guerra e continua l’attività incessante in favore della popolazione ucraina e della sua Federazione accogliendo in Italia uno dei migliori arbitro donna in Europa”.

Potrà proseguire la sua attività arbitrale in Italia, grazie alla sinergia tra Uefa, Figc e Aia. Si è dato vita a presupposti utili per consentirle di proseguire la sua carriera, oltre le difficoltà logistiche causate del conflitto. Il debutto in Serie A è stato organizzato dalla Divisione Calcio Femminile, che valuterà la possibilità di eventuali ulteriori designazioni.

