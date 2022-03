Covid, Montino: “A Fiumicino torna a salire il numero dei positivi”. Il bollettino del 17 marzo

Fiumicino – “È leggermente salito il totale dei positivi in città rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato. Al momento, secondo il report della Asl Roma 3, contiamo in tutto 424 persone positive al virus nel nostro Comune. E anche questa mattina, al centro tamponi di piazzale Mediterraneo, è emerso un numero decisamente alto di nuovi casi“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Rispetto all’ultima comunicazione data, contiamo 256 nuovi positivi (una media di 25-26 al giorno) e 240 guariti (circa 24 al giorno) – spiega il sindaco -. L’incidenza maggiore è sempre tra Isola Sacra e Fiumicino, che insieme contano il 68% del totale, seguite da Parco Leonardo (8%) e Fregene (7%). Scende di poco l’età media che è pari a 37 anni e sale di pochissimo il rapporto con la popolazione totale che adesso è di 0.52″.

“Oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito per decidere le nuove misure di contrasto al Covid alla luce dei dati delle ultime settimane (leggi qui) – conclude Montino -. A breve è attesa una conferenza stampa del presidente Draghi e del ministro Speranza che ci illustreranno le decisioni prese per uscire dalla fase di emergenza. In ogni caso, è evidente che il virus c’è ancora e continua a circolare tra le persone. Questo significa massima attenzione e, soprattutto, un uso della mascherina scrupoloso specialmente nei luoghi chiusi e nelle zone affollate anche se all’aperto”.

