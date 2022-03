Guerra in Ucraina, l’ex tennista Dolgopolov si arruola: “Kiev.. ti aiuto come posso”

Andrij Medvedev, Sergiy Stakhovsky e ora anche Aleksandr Dolgopolov. I tre tennisti lasciano lo sport e ci si allontanano per un momento (gli ultimi due ex giocatori) per difendere il loro Paese dall’invasione della Russia.

Tanti sono gli sportivi che hanno vestito la divisa militare. Aleksandr torna in Ucraina per combattere: “Ciao Kiev sono tornato ad aiutare come posso”. Lo scrive su Instagram l’ex tennista numero 13 in Atp.

Prima dello scoppio del conflitto era fuggito con la famiglia in Turchia.

