Il Comitato di Zona Aranova organizza una raccolta sangue per il 9 aprile

Fiumicino – Sabato 09 Aprile, dalle 8.00 alle 12.00, si terrà una raccolta sangue promossa dal Comitato di Zona Aranova in collaborazione con Ema-Roma. La giornata è organizzata con autoemoteca posizionata nel parcheggio interno della Farmacia Comunale di Aranova, coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 06 33062906 o sul sito www.emaroma.it.

La prenotazione è al fine di garantire la massima sicurezza a tutti. Si ricorda che non è necessario digiunare, ma è consigliato consumare una colazione a base di frutta o fette biscottate con marmellata e/o miele accompagnate da tè o caffè. Unica raccomandazione non assumere latte e suoi derivati.

