Karate, 25 anni d’amicizia d’argento tra Maniscalco e Loria: un legame da oro olimpico

Torino – Le nozze d’argento non si festeggiano solamente tra coppie sposate da tempo, ma anche tra amici. E stavolta è l’amicizia di Stefano e Savio ad essere celebrata dagli anni e dall’affetto reciproco. Come due fratelli di tatami e due campioni azzurri leggendari, Maniscalco e Loria camminano l’uno accanto all’altro, anche se oggi, nel post carriera, i chilometri che li separano (da Torino e Roma e viceversa) sono moltissimi.

Un’amicizia non muore perché le vite si separano dopo che lo sport le ha unite e fortemente. Loro due tra i migliori al mondo per anni. Oggi allenatori in ambito nazionale e di club. Savio per tanti anni ha seguito i colori della Nazionale da coach (l’oro mondiale nel kumite a squadre raccontato a Il Faro online a dicembre, ha scritto la storia) e oggi è talent scout per il nord Italia, Stefano è diventato allenatore della sezione karate delle Fiamme Gialle che ha riaperto alcuni mesi fa (leggi qui) e fa parte del karate della Fijlkam per trasmettere conoscenza e individuare quei talenti che possono seguire le orme di entrambi, anche attraverso il racconto della sua vita nel libro uscito nel 2021 (leggi qui). Anche Savio lo fa e lo fa con il cuore e con la passione con cui per anni è salito sul tatami per conquistare podi mondiali ed europei. Tra Stefano e Savio non si contano i titoli e le medaglie vinte. Mondiali, Europei, Golden League e ora Premier League e Premier League. Come Giochi del Mediterraneo e Giochi del Mondo. Due stelle del kumite delle Fiamme Gialle (scoperte dall’ex tecnico Claudio Culasso) che hanno contribuito a fare grande, la squadra di club più titolata al mondo. Due capitani della Nazionale che si sono susseguiti e passati il testimone e che il karate ha unito per sempre.

Episodi, vittorie, sconfitte e l’amicizia si cingeva ferrea. E oggi nel 2022, che sono ancora amici fratelli, la festa dei 25 anni di un’amicizia nata nel 1997 si fa strada tra incontri e scambi di opinioni. Consigli e modi di vedere il karate, che servono per far crescere l’arte marziale mondiale e farla tornare un giorno, perché no, alle Olimpiadi. In questi giorni Stefano è a Torino per incontrare il suo amico Savio. Si allenano insieme come i vecchi tempi e scambiano ancora tecniche perfette. Confrontano idee e progetti per il karate delle Fiamme Gialle e quello italiano. E può beneficiarne solo il karate e quei tanti giovani che sognano di diventare come Savio e Stefano. Amici e campioni di tatami.

