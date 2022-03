“La scuola che non c’è”. Un incontro per risolvere la carenza di istituti superiori a Fiumicino

Fiumicino – Il Centro studi e ricerche “Idee per Fiumicino” organizza un incontro sulle questioni relative alla carenza delle scuole superiori Fiumicino. Nell’occasione saranno presentate proposte legate alle grandi trasformazioni culturali del sistema dell’istruzione ed alla conseguente necessità di realizzare nuovi edifici scolastici. L’appuntamento è per martedì 22 marzo, alle ore 17.30, nei locali dell’hotel Isola Sacra in via della Scafa 416- Fiumicino.

Relatore dell’incontro sarà il prof. Roberto Tasciotti, direttore del Centro studi. A concludere i lavori, Mario Baccini, presidente del medesimo Centro studi e leader del centrodestra di Fiumicino. All’evento, organizzato con la collaborazioni della sezione Giovani del Centro studi, sono stati invitati per un confronto anche i rappresentanti degli Istituti scolastici del territorio.

