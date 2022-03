Nuovo guasto sulla Roma-Lido: i pendolari bloccano l’Ostiense

Ostia – Ancora disagi per i pendolari della Roma-Lido, il cui servizio è completamente interrotto (“per un guasto tecnico esterno”, spiegano da Atac) dalle ore 11.50 di questa mattina. L’ennesimo disservizio che ha mandato su tutte le furie i passeggeri, che hanno protestato bloccando il traffico sulla via Ostiense con dei pezzi di legno all’altezza della stazione di Vitinia. “Non se ne può più”, spiegano. Nel frattempo sono attivate le navette sostitutive, alcune delle quali sono rimaste incastrate proprio nell’ingorgo creato dai pendolari.

“La chiusura di oggi della Roma-Lido dovuto a un guasto sulla linea ha fatto esaurito definitivamente la pazienza dei pendolari, che stamane hanno deciso di occupare via Ostiense dopo essere stati fatti scendere dal treno all’altezza della stazione di Vitinia. Tutto ciò è frutto della disperazione cui li ha condotti questi ultimi mesi di gestione della linea. L’amministrazione di Gualtieri aveva rassicurato che durante il mese di marzo i treni sarebbero dovuti essere 7, con una frequenza a 15 minuti e su tutta la linea. Ebbene, anche oggi – e siamo in pieno marzo – la linea Roma-Lido è chiusa per l’ennesimo guasto, i treni in circolazione, quando funzionano, sono soltanto 3 con attese medie che sfiorano i 40 minuti fino a Eur Magliana. Ma tranquilli, va tutto bene, l’attuale maggioranza sta solo preparando uno scherzo per il primo aprile con un po’ di anticipo”, si legge in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Aula Giulio Cesare Paolo Ferrara (M5S).

“Un nuovo ennesimo guasto e i passeggeri che stavolta vengono praticamente buttati in strada come bagagli, sulla via Ostiense, ad aspettare le navette. La passeggiata dei dannati della Roma-Lido, come l’ha giustamente definita qualcuno, è l’ennesima goccia su un vaso traboccato da un pezzo e si comprende perfino la rabbia di chi ha bloccato la strada per protesta. Cosa altro deve succedere, perché Campidoglio e Regione Lazio, anziché chiacchiere e promesse facciano qualcosa di concreto per il servizio che ogni giorno dovrebbe portare a lavoro o a scuola migliaia e migliaia di cittadini perennemente umiliati? Cosa hanno fatto di male i cittadini del Municipio X per meritare tutto questo e, infine, cosa aspetta il Presidente di Municipio Falconi per ribellarsi agli ordini di partito e far sentire forte e chiara la voce di utenti e pendolari?”, le parole di Andrea Bozzi, capogruppo della “Lista Calenda” in Municipio X.

