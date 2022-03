Pomezia e il Pnrr per l’ambiente, tre interventi integrati per la raccolta differenziata

Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato la richiesta di finanziamento per tre interventi integrati finalizzati a migliorare il sistema di raccolta differenziata e gestione di rifiuti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di una nuova isola ecologica a Santa Palomba, di 3 nuove ecostazioni a Torvaianica e per la rifunzionalizzazione integrale del centro di raccolta di via Cincinnato, con la realizzazione di un centro di riuso presso l’ex autoparco e l’installazione di 2 compostiere di comunità.

“I fondi messi a disposizione dal Pnrr rappresentano un’opportunità unica per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Un supporto concreto per continuare a delineare il volto della Pomezia del futuro: una Città giovane e smart, all’avanguardia nella gestione delle tecnologie ambientali. Oltre 3 milioni di euro che ci consentirebbero di realizzare una nuova isola ecologica a Santa Palomba, che andrebbe ad aggiungersi alle due già presenti a via Cincinnato e via Las Vegas; di installare su Torvaianica altre 3 nuove ecostazioni automatiche, che consentono il conferimento dei rifiuti differenziati in qualsiasi giorno e qualsiasi ora, rispondendo in maniera ancora più efficiente alle richieste di tutti coloro che vivono il nostro litorale nei mesi estivi; e di rivoluzionare il centro raccolta di via Cincinnato, prima isola ecologica cittadina, in modo da migliorare sensibilmente la funzionalità dell’impianto e la percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune.

Potremmo inoltre, grazie a questi finanziamenti, riqualificare i locali dell’ex autoparco realizzando un centro di riuso comunale permanente e proseguire il progetto sperimentale di compostiere di comunità, già in via di conclusione nel quartiere cittadino del Querceto, attivando in tutto altre 3 compostiere automatiche a servizio dei residenti”.

