Pomezia, la Giunta saluta il nuovo Segretario generale Gloria Ruvo

Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno accolto stamattina il nuovo Segretario generale del Comune di Pomezia. E’ la dott.ssa Gloria Ruvo, Segretario comunale dal 1996, a sostituire la dott.ssa Nadia Iannotta dopo 3 anni e mezzo.

“Diamo il benvenuto al nuovo segretario generale dell’Ente – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – che ci accompagnerà nei prossimi mesi di intenso lavoro. A nome di tutta l’Amministrazione comunale ringrazio la dott.ssa Iannotta per il lavoro svolto a Pomezia e auguro un buon inizio alla dott.ssa Ruvo”.

