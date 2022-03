Rissa al Colosseo, botte da orbi tra tifosi giallorossi e olandesi: volano sedie e tavolini

Roma – Un pub vicino al Colosseo ieri sera è stato teatro di una rissa tra tifosi romanisti e tifosi olandesi.

I tifosi del Vitesse si trovavano nel locale a brindare in attesa della di ritorno stasera di Conference Leaguecon la Roma, allo stadio Olimpico.

Ma ad un certo punto è stato il parapiglia. Sono volati oggetti, tra i quali sedie, sia dentro sia fuori il locale. Se le sono date di santa ragione, fino a quando è intervenuta la Polizia per interrompere gli scontri.

Nell’immediatezza gli agenti della Digos hanno fermato e denunciato per violenza privata 4 giallorossi i quali probabilmente verranno anche destinatari anche di Daspo.

Ad aiutare la Polizia nelle indagini i video di sorveglianza grazie ai quali valuteranno l’eventuale coinvolgimento di altri facinorosi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

