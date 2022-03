Scherma, Berrè operato al ginocchio: “Verso il ritorno in pedana.. io non mollo mai”

Roma – Un movimento scomposto al ginocchio sinistro ha causato la lesione del crociato che ha fermato la stagione di Enrico Berrè. Lo sciabolatore della Nazionale era in collegiale con la Nazionale.

E’ uno degli eroi dell’Italia Team delle 36 medaglie messe al collo a Tokyo e in Giappone ha conquistato l’argento olimpico a squadre (leggi qui). E’ due volte campione europeo e ha un oro mondiale, insieme a un argento e due bronzi iridati in bacheca. Si è operato oggi e pian piano arriverà il recupero a cui l’azzurro punta con determinazione. L’importante è che cominci presto un percorso di recupero che lo porti a riprendere in mano l’arma sportiva della vita: “Il primo gradino di questa lunga camminata verso il rientro è stato fatto..”.

Come l’azzurro, simbolo della Nazionale Italiana di scherma, scrive sulla sua pagina Facebook, ci vorranno alcuni mesi per recuperare dal grave infortunio accorso e tornare in gara, ma il carattere di un campione può superare qualsiasi ostacolo: “Sono il tipo che non molla”.

Enrico ringrazia lo staff medico che sin dai primi minuti lo sta accompagnando in questa fase temporanea della sua carriera. E tanti sono i messaggi di auguri che sta ricevendo dai suoi tifosi.

(foto@AugustoBizzi)

