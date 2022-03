Guerra in Ucraina, Zelensky in videochiamata al Parlamento italiano il 22 marzo

Roma – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlerà in video alle Camere a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11.00. E’ quanto si apprende da ambienti parlamentari della Camera. Nella stessa giornata il presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà in aula alla Camera sulla situazione della guerra in Ucraina. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo a Montecitorio. (fonte Adnkronos)