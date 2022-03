Una madre afghana ha accettato di vendere il suo bambino non ancora nato a causa della crisi economica del Paese che costringe i genitori senza lavoro e pieni di debiti ad abbandonare i propri figli. Lo denuncia Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Storie come queste stanno diventando fin troppo comuni in Afghanistan dove i genitori indigenti ricorrono a misure sempre più disperate per sopravvivere. In un recente sondaggio, Save the Children ha parlato con 30 famiglie che avevano scambiato un figlio con un debito e secondo un’analisi dell’Organizzazione umanitaria fino a 121.000 bambini potrebbero essere stati ceduti in tutto il Paese dall’agosto 2021[1]

Nosheen*, 36 anni, vive con suo marito e i loro cinque figli nella provincia settentrionale di Jawzjan, in Afghanistan. È incinta del loro sesto figlio, ma suo marito, Aziz*, le ha detto che non avevano altra scelta che vendere il nascituro.

“Parlare di tristezza non è sufficiente per descrivere come mi sento”, ha detto Nosheen. “Se perdi un ago, sarai triste. Questo è mio figlio”.

Aziz, 47 anni, ha spiegato che sono stati offerti circa 565 dollari americani per il loro bambino non ancora nato, una somma che avrebbe consentito alla famiglia di ripagare una parte considerevole del proprio debito. “Siamo in una brutta situazione. Non abbiamo niente da mangiare in casa. Ogni giorno vado in centro per lavoro, ma raramente lo trovo. Guadagno a malapena i soldi per pochi pezzi di pane. Ho deciso che, dato che ho cinque figli, venderò il nostro nascituro in modo che gli altri possano sopravvivere e non muoiano di fame”, ha detto.

Il crollo dell’economia e la siccità ciclica dello scorso anno hanno innescato una crisi alimentare senza precedenti in Afghanistan. La maggior parte delle famiglie ha perso parte o tutto il proprio reddito e non è in grado di fronteggiare l’aumento del costo del cibo, e poiché la guerra in Ucraina sta aumentando il costo delle materie prime in tutto il mondo, c’è il rischio che il costo della vita in Afghanistan possa salire ulteriormente.

Il sondaggio di Save the Children ha rilevato che il 96% delle famiglie mangia una varietà molto limitata di cibi o è costretta ad alimentarsi con alimenti che non desidera mangiare. Più della metà degli intervistati adulti (52%) ha riferito che i propri figli mostrano segni visibili di malnutrizione, come diradamento o crescita stentata.

Come molte famiglie in Afghanistan, Nosheen e Aziz hanno fatto ricorso a prestiti per sfamare i propri figli e ora sono indebitati.

“Ho preso in prestito 70.000 afghani (circa 809 dollari) per il cibo” ha detto Aziz. “Oggi hanno bussato alla porta chiedendo i soldi. Essere indebitati è peggio che essere affamati perché chiedono soldi ogni giorno, ma io non riesco a restituirli. Aspettiamo che qualcuno ci porti qualche pezzo di pane, altrimenti soffriamo la fame tutto il giorno o la notte. Faccio fatica a trovare lavoro per sfamare i miei figli”.

Save the Children ha sostenuto la famiglia con assistenza in denaro e da allora l’ha convinta a non procedere con la vendita del figlio. Il team di protezione dell’infanzia dell’Organizzazione continuerà a incontrarli regolarmente per garantire che il bambino sia al sicuro e protetto dopo la sua nascita.

Gli aiuti esteri che un tempo sostenevano l’Afghanistan hanno tardato ad arrivare dopo che i governi e le istituzioni finanziarie internazionali hanno tagliato i fondi e congelato i beni dell’Afghanistan, a seguito del passaggio di potere dello scorso anno. Save the Children chiede alla comunità internazionale di trovare urgentemente soluzioni per fornire le risorse finanziarie necessarie per riavviare l’economia afghana e avverte che le misure adottate stanno aggravando la crisi umanitaria.

“I tremendi sforzi che i genitori fanno per mantenere in vita i loro figli dicono quanto sia grave la situazione in Afghanistan. Organizzazioni come la nostra stanno facendo tutto il possibile per sostenere le famiglie che hanno perso tutto, ma con l’economia in stallo, le famiglie afghane stanno sprofondando nelle sabbie mobili. Mentre l’attenzione del mondo è sulla difficile situazione dei rifugiati in fuga dall’Ucraina, non dobbiamo dimenticare il popolo afghano. Servono urgentemente fondi per mantenere in vita i bambini e le loro famiglie. Tuttavia, non vi è alcun aiuto che possa sostituire un’economia funzionante. Fino a quando non affronteremo la crisi economica, le famiglie non avranno altra scelta che prendere decisioni disperate e che sconvolgono la loro vita per sopravvivere” ha dichiarato Athena Rayburn, direttrice di Advocacy e campagne di Save the Children.

Save the Children fornisce alle famiglie un’assistenza in denaro per evitare che ricorrano a misure disperate come rinunciare ai propri figli, sposare le proprie figlie piccole o ridurre i pasti.

A una recente distribuzione di denaro per famiglie in difficoltà, una madre, Fatima*, ha detto al team di Save the Children: “Ho sei figli. Stavo anche pensando di venderli perché non posso permettermi di provvedere a loro. Sono due mesi che non paghiamo l’affitto della casa. Il proprietario ci ha avvertito che ci getterà nella neve. Ottenere questi soldi mi consentirà di tenere mio figlio”.

Da settembre l’Organizzazione ha raggiunto 913.000 persone – di cui 508.000 bambini – e fornito aiuti in denaro a più di 155.000 persone. Sta anche identificando i bambini che sono a rischio di abbandono, sfruttamento, violenza o abuso e collabora con le loro famiglie per trovare soluzioni a lungo termine per garantire che siano tenuti al sicuro e che i loro diritti siano tutelati.