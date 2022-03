Autista abusivo tenta di scappare in autostrada: inseguimento all’aeroporto di Fiumicino

Fiumicino – Una pattuglia della Polizia Locale di Fiumicino in borghese ha individuato e sanzionato un altro autista Ncc che operava irregolarmente dentro l’aeroporto Leonardo Da Vinci. E’ successo ieri, giovedì 17 marzo.

Accortisi di un gruppo di persone che si era avvicinata all’auto e avendo riconosciuto un autista già diverse volte sanzionato, gli agenti si sono avvicinati alla macchina per i controlli del caso. L’autista, però, è immediatamente salito a bordo con i passeggeri ed ha tentato di scappare imboccando l’autostrada in direzione Roma.

All’altezza dello svincolo per Civitavecchia, la pattuglia della Polizia Locale lo ha raggiunto e bloccato. Dai controlli è emersa l’irregolarità della corsa che non era stata prenotata, come previsto dalla legge per gli Ncc. L’autista aveva, infatti, avvicinato i clienti direttamente dentro l’aeroporto, come testimoniato anche da uno dei passeggeri.

Tornati all’interno del Da Vinci, gli agenti hanno provveduto a sequestrare la carta di circolazione del veicolo, a imporre il fermo amministrativo dell’auto e a comminare una sanzione pari a 173 euro.

“Il contrasto all’abusivismo in aeroporto è un’attività che le donne e gli uomini della Polizia Locale conducono ogni giorno con ottimi risultati – commenta la comandante Daniela Carola -. L’intervento di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie. Solo a febbraio 2022, abbiamo eseguito 13 fermi e 12 ordinanze“.

“Ringrazio le nostre pattuglie che sono impegnate in questa attività a tutela di chi lavora rispettando le regole e di chi vorrebbe usufruire di un servizio ed ha il diritto di non incorrere in truffe“, conclude la comandante.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.