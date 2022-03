Covid-19, a Fiumicino sono 417 i cittadini positivi. Montino: “Non è ancora finita”

Fiumicino – “Oggi, in occasione della Giornata mondiale delle vittime da coronavirus, ricordiamo tutte le persone, i nostri cari e i nostri amici, che purtroppo non sono sopravvissuti a questa terribile malattia. Anche se la situazione attuale non è certamente paragonabile a quella di due anni fa, non siamo infatti ancora usciti dalla pandemia“.

A parlare è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, che spiega: “Basti vedere i numeri dei contagi nel nostro comune: secondo i dati della Asl Roma 3 – prosegue – i positivi di oggi sono 417, 213 donne e 204 uomini, con un’età media di 38 anni. Le località con le più alte concentrazioni di casi sono Fiumicino e Isola Sacra (69%), Parco Leonardo (8%) e Fregene (7%)”.

“Proprio ieri in ogni caso – conclude – il Consiglio dei ministri ha dato via al cronoprogramma post-emergenziale dopo il 31 marzo. Tra le novità principali: dal 1 aprile decadrà l’obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50. Mentre fino al 30 aprile resta in vigore l’obbligo di mascherine e Super green pass al chiuso”.

