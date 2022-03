Eccellenze agroalimentari a Pomezia, nasce il marchio De.C.O.

Pomezia – Da oggi le eccellenze agroalimentari di Pomezia potranno fregiarsi del marchio De.C.O., un riconoscimento creato ad hoc per valorizzare i prodotti tipici locali. Questa mattina è stato approvato in Consiglio comunale il Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Un provvedimento che mira a tutelare i principali ambiti di attività del settore agroalimentare locale: produzione agricola, allevamento e pesca, industria alimentare e delle bevande.

Il Regolamento prevede l’istituzione del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e di un apposito registro che raccoglie i prodotti tipici locali e ne attesta origine, composizione e modalità di produzione.

“Vogliamo sostenere il nostro ricco patrimonio di prodotti tipici agroalimentari – commenta la Vice Sindaco Simona Morcellini – Istituire la De.C.O. del Comune significa conservare nel tempo prodotti che fanno parte della cultura popolare locale, tutelando le tradizioni e i sapori legati alle nostre produzioni tipiche. Uno strumento per attestare l’origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il nostro territorio, promuovendo così l’immagine di Pomezia”.

“Il Made in Pomezia rappresenta un’eccellenza – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Abbiamo approvato il Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali con l’obiettivo di tutelare questo ricco patrimonio di tradizioni ed esperienze, dando valore a quanto presente nella nostra Città. La De.C.O. sarà infatti riconosciuta ai tanti prodotti locali genuini e di qualità, nel pieno rispetto del km0 e dell’ambiente circostante”.

