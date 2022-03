Elezioni 2022, Tarantino: “Ad Ardea è necessario un progetto aperto e innovativo”

Ardea – I movimenti civici e i partiti composti da Cambiamo!, Democrazia Cristiana, Liberiamo Ardea, Ardea 2022 si uniscono per una nuova proposta politica in occasione delle elezioni amministrative che si terranno nei prossimi mesi del 2022.

“Ambizioso, aperto e innovativo“. Con queste parole i movimenti e i partiti uniti hanno definito il proprio progetto politico e mentre si preparano a scegliere il proprio candidato sindaco, la consigliera comunale Anna Maria Tarantino di Cambiamo Ardea, racconta a ilfaroonline.it come è nata la spinta a condividere le elezioni con altre forze politiche.

Perché la scelta di avviare un progetto condiviso insieme ad altri movimenti e partiti?

È giusto realizzare il progetto più condiviso possibile perché una città può cambiare se c’è condivisione. Cinque anni fa l’illusione dei 5 Stelle aveva portato a credere ad un’evoluzione in positivo. Lo stato dei fatti, invece, parla di tutt’altro. La qualità della vita ad Ardea è peggiorata, diventando l’ultima delle periferie dimenticate. Basta fare due passi per capire che c’è molta, moltissima sfiducia. Per questa ragione va creato un percorso condiviso. È giusto che ci sia un lavoro comune, con associazioni, partiti, movimenti.

Cosa ti aspetti da queste elezioni e che ruolo avrà Cambiamo?

Cambiamo ha come ambizione di unire le forze moderate e quelle che hanno intenzione di puntare prima di tutto sul programma elettorale. Ci vuole un percorso fatto di concretezza perché dai danni enormi che ha cagionato questa amministrazione se ne esce solo con una linea definita e chiara. Da queste elezioni mi aspetto la fotografia esatta di ciò che tutti possono vedere ad Ardea: la volontà di voler chiudere i conti con l’esperienza PD-grillina.

Quali caratteristiche deve avere il vostro candidato sindaco “ideale”?

Deve essere una persona capace di ascoltare ma che sia anche propositiva. Forse Ardea più di altre città della Provincia ha bisogno di proposte e buone idee. Siamo stati tutti abituati fin troppo a un’amministrazione Savarese dormiente, pigra, incapace di fare, a tal punto che ha dovuto delegare per tentare di dare servizi minimi essenziali. E tutti ci siamo resi conto che questa strategia non ha neanche portato mezzo risultato. Valorizzare gli altri, i cittadini, i residenti, è forse il primo punto. Ardea ha bisogno di un’amministrazione coraggiosa e ci vuole un sindaco che conosca bene la macchina amministrativa.

