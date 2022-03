Feola e Fata (FdI): “Passoscuro libera dai vincoli ma Isola Sacra ne resta ancora prigioniera”

Fiumicino – “Apprendiamo, dalla dichiarazione del consigliere Paola Magionesi, come Passoscuro si sia, dopo anni, liberata dai vincoli idrogeologici (leggi qui). Ma è altrettanto importante sottolineare come tale significativo risultato per Passoscuro renda ancora più indigesta la situazione dell’Isola Sacra”.

Così, in una nota, Roberto Feola e Patrizia Fata, rappresentanti di Fratelli d’Italia a Fiumicino, che proseguono: “Continuiamo a non comprendere perché ad Isola Sacra, nonostante uno studio fatto dal Comune con i soldi dei contribuenti, e dei lavori eseguiti per la strada argine sempre con i soldi dei contribuenti, continuino ad esistere questi vincoli che da decenni non lascia scampo ai molti cittadini coinvolti”.

“Se ora sarà possibile fare delle opere e delle infrastrutture a Passoscuro è evidente che fino ad oggi non si sarebbe potuto procedere. Ci domandiamo, allora, come si siano potute realizzare opere ad Isola Sacra in zona vincolata (ad esempio il Parco Tommaso Forti). Questa Amministrazione continua a muoversi con metodi e procedure quantomeno incomprensibili”, concludono.

