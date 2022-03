Formia – Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio siamo intervenuti, con la squadra VVF di Gaeta, nel Comune di Formia sul monte Redentore a seguito segnalazioni di un incidente dove era coinvolto un quad.

Sul posto il nostro personale, supportato dalla Polizia di Stato e 118, constatava la presenza di tale veicolo incendiato in fondo ad una scarpata. Gli occupanti, due ragazze di 22 e 21 anni della zona, erano ferite entrambi e coricate lungo il dirupo.

Immediatamente il nostro personale si attivava per il recupero delle due ragazze mediante tecniche saf e, nel contempo, provvedevano allo spegnimento del quad per evitare il propagarsi dell’incendio.

Successivamente le stesse venivano prese in consegna dal personale del 118.

