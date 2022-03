Gli “Angels” di Acilia si preparano ad un nuovo viaggio per l’Ucraina: come contribuire

Ostia – Si è concluso il viaggio della Protezione Civile The Angels di Acilia che, insieme alla SOS Soccorso di Roma, era partita la scorsa settimana per portare acqua, cibo e farmaci ai rifugiati ucraini in Moldavia (leggi qui).

“Finalmente, dopo un viaggio di più di 2000 chilometri, anche i vostri e nostri aiuti umanitari sono stati consegnati in Moldavia”, annunciano i volontari sui social.

L’iniziativa – organizzata col coordinamento dell’Associazione Emergenze Operative Protezione Civile – aveva ricevuto, tra gli altri, il plauso dell’ambasciatore moldavo in Italia, che ora gli “Angels” ringraziano per la preziosa collaborazione: “È anche grazie al supporto dell’Ambasciata Moldava – raccontano – che questa missione è riuscita a terminare nel migliore dei modi”.

Ora, i volontari della Protezione Civile con sede nel decimo municipio sono pronti ad un nuovo viaggio verso la Moldavia. “Ancora una volta servono generi di prima necessità – spiegano -: acqua, cibo, farmaci e abbigliamento per adulti e bambini”.

Ma non solo. Trattandosi di un viaggio molto lungo e costoso (le cui spese vengono interamente sostenute dai volontari, in primis quella del carburante), gli “Angeli” hanno deciso di lanciare un appello ai loro concittadini: “Se qualcuno vorrà metterci a disposizione dei mezzi pesanti con cui poter affrontare il viaggio e trasportare le donazioni – dicono – gliene saremo eternamente grati. Non è facile, per una realtà come la nostra, far fronte da soli ai costi di una missione del genere: per questo vi chiediamo di aiutarci“.

Le donazioni possono essere consegnate presso la sede della Protezione Civile “The Angels” di via di Saponara 160, ad Acilia (X Municipio). Chiunque voglia mettersi in contatto con i volontari per offrire il suo aiuto può farlo anche tramite la loro pagina Facebook (clicca qui).

