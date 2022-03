Ventotene – Progetto interdisciplinare per celebrare gli 80 anni dalla nascita del “Manifesto di Ventotene” svolto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, durante il Premio Lux (Premio cinematografico del Parlamento europeo).

Programma:

Panel: “Per un’Europa libera e unita” – La cultura transnazionale per il futuro dei giovani europei.

All’incontro sono intervenuti sul tema personalità di spicco come Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Loredana Teoderescu, Responsabile Affari Europei e Internazionali dell’Istituto Luigi Sturzo; Maurizio Molinari, Responsabile dell’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano e, in collegamento da remoto, l’On. Silvia Costa, già europarlamentare e attualmente Commissaria straordinaria per il Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex Carcere Borbonico dell’isola di S.Stefano-Ventotene.

A seguire un intervento del regista Gaetano Ghiura, che ha introdotto il film da lui diretto “Cercando Europa”. Nel corso dell’evento, l’attore Pino Calabrese ha letto alcuni passaggi salienti del “Manifesto di Ventotene”.

